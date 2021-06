Kvitova trakk seg fra Roland-Garros – skadd under intervju

sport

Kvitova, som har to Wimbledon-triumfer på merittlista, meldte på Instagram at det ikke blir flere kamper på henne i turneringen i Paris. Hun avverget en matchball på vei mot seier over Greet Minnen søndag.

– Jeg falt og skadet ankelen da jeg oppfylte mine medieforpliktelser etter kampen, skrev hun.

– Det var utrolig uflaks. Jeg håper å bli bra i tide til gressbanesesongen.

Mandag trakk verdenstoer Naomi Osaka seg fra videre spill etter at hun ble truet med utelukkelse om hun ikke avsluttet sin medieboikott. Hun ble ilagt en bot for ikke å møte til pressekonferanse etter sin seier i 1. runde og fikk beskjed om at gjentakelser kunne medføre diskvalifikasjon.

Osaka sier at hun sliter med sosial angst og at medieforpliktelsene har gått ut over hennes psykiske helse. Hun sa at hun nå tar en pause fra turneringsspill.

Kvitova var semifinalist i Roland-Garros så sent som i fjor.

(©NTB)