Tidligere midtbanestjerne ny trener i Wolfsburg

Van Bommel har undertegnet en kontrakt fram til sommeren 2023. Han erstatter Oliver Glasner i jobben. Glasner blir ny trener i Eintracht Frankfurt.

– Marc van Bommel var vårt førstevalg, og vi er sikre på at han og hans trenerteam vil sørge for at Wolfsburg fortsetter på den suksessfulle veien vi er på, sier direktør Jörg Schmadtke.

Fire trenere er ansatt som en del av van Bommels trenerapparat. To av dem kommer fra nederlandske PSV.

Wolfsburg ble nummer fire i tysk Bundesliga denne sesongen. Klubben er dermed kvalifisert for mesterligaens neste sesong.

Som spiller var van Bommel i mange år en sentral brikke på midtbanen til Bayern München. Han har også spilt for Barcelona og står med 79 landskamper for hjemlandet Nederland.

Han har tidligere trenererfaring fra PSV. Der fikk han sparken i 2019.

