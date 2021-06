OL-sjef: Avlysning usannsynlig

sport

De ett år forsinkede lekene er fortsatt utsatt for tvil og liten støtte i befolkningen i Japan. Det er kun ekstreme omstendigheter som gjør at lekene ikke vil bli noe av, sier OL-topp Seiko Hashimoto.

– Hvis flere forskjellige land rundt om i verden opplever svært alvorlige situasjoner, og delegasjoner fra de fleste landene ikke kan komme, er vi ikke i stand til å arrangere, sa Hashimoto til Nikkan Sports Daily.

Onsdag ble det bekreftet at omkring 10.000 av de 80.000 frivillige, som de er helt avhengige av for å gjennomføre lekene, har trukket seg, stort sett på grunn av bekymringen for koronaviruset.

Toshiro Muto, som også er leder i organisasjonskomiteen, uttalte at forfallet fra frivillige ikke ville påvirke lekene stort ettersom arrangementet allerede er skalert ned som gir mindre behov for ekstra hjelp.

Motstanden mot et OL i Japan ligger mellom 50 og 80 prosent i forskjellige undersøkelser. Flere i Tokyo stiller seg bak lekene enn ellers i landet.

Koronaviruset har overskygget det meste i oppbygningen til Tokyo-OL. senere torsdag er det ventet at det kommer detaljer om hvordan medaljeseremoniene vil foregå. Dette er i håp om å skape et mer positivt momentum.

Japan har hatt et mindre utbrudd av koronaviruset enn mange andre land med litt over 13.000 dødsfall. Omkring 2,9 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

