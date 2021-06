Fullt Copa America-kaos – Brasil kan droppe deltakelse etter flytting

sport

Copa America-starten er bare en drøy uke unna, men fortsatt råder usikkerheten rundt arrangementet. Fra flere hold rettes det kritikk og uttrykkes skepsis rundt beslutningen om å flytte turneringen til Brasil.

Argentina og Colombia skulle opprinnelig være vertskap, men ble fratatt ansvaret. I Argentina ble virussituasjonen vurdert som for prekær, mens i Colombia ble politisk uro tungen på vektskålen.

Regjerende mester Brasil har takket ja til å overta arrangementet, til tross for at landet selv er svært hardt rammet av koronapandemien. Beslutningen om å flytte Copa America dit har fått en kjølig mottakelse hos mange.

Nå varsler Brasils landslagssjef Tite at han ikke kan garantere at laget hans blir å se i turneringen på hjemmebane. Årsaken skal være misnøye i spillergruppen med flyttingen av turneringen.

Utsetter offentliggjøring

Samtidig som at det brasilianske landslaget forbereder seg til VM-kvalifiseringskampen mot Ecuador kommende fredag, pågår det samtaler rundt Copa America-avgjørelsen.

Landslagssjef Tite vil ikke røpe hvor steile frontene er og i hvilken grad spillergruppen har bestemt seg for å takke nei til spill i turneringen.

– Vi har bedt spillerne om å fokusere utelukkende på forberedelsene til kampen mot Ecuador. De har akseptert den forespørselen og ba samtidig om en samtale med presidenten for å fortelle ham deres syn. Alle spillerne er klare på hva de ønsker, sier han.

Tite lover at spillernes syn i saken vil bli kommunisert ut etter Ecuador-kampen.

– Vi ønsker å fortelle fansen hva spillerne mener, men ikke nå, slik at vi kan prioritere å spille bra og vinne kampen mot Ecuador, sier landslagssjefen.

Åpner 13. juni

Totalt har nesten en halv million mennesker mistet livet i Brasil som følge av viruspandemien. Kun USA har flere dødsfall.

Brasil er i gruppe B i Copa America sammen med Colombia, Peru, Ecuador og Venezuela. Før starten på turneringen starter skal Brasil spille to VM-kvalifiseringskamper. Deretter venter et to uker langt gruppespill, før sluttspillet innledes.

Kampprogrammet ligger an til å bli uhyre tøft etter en sesong som allerede har vært lang og krevende.

Åpningskampen mot Venezuela skal spilles 13. juni.

