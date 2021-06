Reprisefinale i ishockey-VM: Canada og Finland møtes igjen

sport

Søndagens finale blir en reprise av 2019-finalen. Den gang vant finnene 3-1. Fjorårets mesterskap ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Brandon Pirri ga Canada ledelsen 1-0 etter bare litt over to minutters spill i semifinalen mot USA. Colin Blackwell utlignet på en styring mot slutten av åpningsperioden.

Andrew Mangiapane sendte canadierne foran etter 4.15 minutter ut i annen periode. Samme mann økte til 3-1-ledelse 46 sekunder inn i tredje periode.

Sasha Chmelevski reduserte for amerikanerne kort etter og gjorde avslutningen spennende. Justin Danforth fikk æren av å sette 4-2 i åpent mål.

Snudde mot Norge

Canada tapte sine tre første kamper, men det snudde etter 4-2-seier over Norge. De tok seg videre fra gruppen som det fjerde beste laget.

Laget avanserte til semifinalen ved å slå ut det russiske laget etter straffer. USA vant B-gruppen etter blant annet å ha slått Canada 5-1 i deres første møte i VM.

Dette var Canadas sjette strake semifinale i et VM. Søndagens finale blir canadiernes femte i løpet av de siste seks årene.

Sto fram

Finland utløste finalebillett med en dramatisk 2-1-seier over Tyskland. Iiro Pakarinen og Hannes Bjoerninen gjorde målene for tittelforsvareren i første periode, men etter den siste pausen ble finnene satt under et intens press.

Målvakten Jussi Olkinuora sto da fram med en rekke kjemperedninger. Halvveis ut i kampen reduserte Matthias Plachta for Tyskland.

(©NTB)