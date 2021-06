Spania kan komme til å vaksinere hele laget før EM

sport

Den spanske helseministeren skal ha besluttet å vaksinere hele troppen. Med sju dager igjen til den første kampen i gruppespillet, er det store spørsmålet hvordan landslagstrener Luis Enrique skal sette i hop mannskapet.

Samtlige spillere og ledere er isolerte, og kollektive treninger er erstattet med individuelle.

Det hele skyldes at lagkapteinen Sergio Busquets testet positivt på covid-19 søndag.

Det er tillatt å bytte ut en spiller i troppen på grunn av en positiv koronatest, og Busquets ser ut til å gå glipp av minst to kamper i gruppespillet.

Beslutningen om Busquets framtid i troppen ventes å komme innen kort tid.

Det var godt nytt for Spania og trener Enrique at samtlige i troppen testet negativt på nytt mandag. Det kan tyde på at smitten ikke har spredt seg.

Byttet ut

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) krever enten en negativ PCR-test eller vaksinasjonsbevis for reiser og kamper, og frykten er at smitten i laget skal netopp skal spre seg.

Ved smittespredning kan Spania bli tvunget til å bytte ut hele troppen. Spanske medier spekulerer i om U21-landslaget kan delta i stedet for den opprinnelige troppen. I verste fall kan Spania bli strøket fra hele mesterskapet for å hindre full spredning i EM-boblen.

Spanias fotballforbund ba tidligere i år om at hele troppen måtte bli vaksinert, i likhet med praksis i troppene til Frankrike, Belgia, Italia og Polen.

Svaret den gangen ble nei. Nå skal helseministeren derimot ha snudd og godkjent vaksinering med Janssen-vaksinen som bare krever én dose.

Omfavnelse

Portugals tropp er også i karantene etter som de spilte treningskamp mot Spania sist fredag.

Før kampen skal Sergio Busquets ha omfavnet som portugisiske kollega Cristiano Ronaldo og hilset på samtlige spillere hos Portugal.

Det ble også tatt bilder av spillerne fra begge lag sammen som ledd i markedsføringen om et framtidig fotball-VM i Spania og Portugal.

Portugal planlegger fortsatt å spille treningskamp mot Israel onsdag. Spania skal spille sin fastlagte treningskamp mot Litauen med U21-landslaget.

