Agenten bekrefter: Ingrid Syrstad Engen ønsket av Barcelona

sport

Den norske landslagsspilleren forlater Wolfsburg i sommer etter to suksessrike sesonger som ga ett seriegull, to cupgull og en tapt mesterligafinale. Ny arbeidsgiver er ennå ikke klar, men Wenzl sier at det er kontakt med Barcelona «og en del andre klubber».

Han sier til Aftenposten at Barcelona ønsker å sikre seg Engens signatur. I den klubben spiller fra før landslagsvenninne Caroline Graham Hansen, som denne sesongen bidro til trippeltriumf i serie, cup og mesterliga.

Engen er nå på landslagssamling. Norge møter Sverige og Nederland i bortekamper denne og neste uke.

– Jeg har foreløpig ikke mer å tilføye enn det Jens har sagt, skriver hun i en SMS til Aftenposten om klubbsituasjonen.

(©NTB)