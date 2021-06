Djokovic klar for stjernemøte mot Nadal i Roland-Garros

sport

Kampen ble vunnet 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5 av serberen.

De to første settene tok Djokovic seg greit av mot italienske Berrettini. I det tredje settet fikk han mer motstand. Et tiebreak måtte til, og Berrettini sørget for at det ble en lang kveld i Paris med seier i tredje sett. Underveis i det fjerde settet måtte kampen stoppes klokken 22.45 ettersom det er portforbud i den franske hovedstaden klokken 23.00.

De kom i gang igjen etter en halvtimes tid, og Djokovic tok hjem seieren.

Djokovic kan bli den første spilleren på 50 år til å vinne alle fire Grand Slam-turneringer i samme sesong. Verdenseneren jakter på sin Grand Slam-seier nummer 19. Nadal, som han har møtt 57 ganger tidligere, er på jakt etter sin 21. Grand Slam-tittel og 14. i Roland-Garros.

Kampen mellom Nadal og Djokovic spilles fredag.

Tidligere onsdag hadde Nadal få problemer mot Diego Schwartzmann og slo argentineren 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 i sin kvartfinale.

Nadal hadde små problemer i det første settet. I det andre gikk Schwartzmann opp i 3-0. Nadal nærmet seg argentineren, men fotrappe Schwartzmann utlignet i kampen foran 5000 tilskuere i Paris.

I det tredje settet fulgte de hverandre til 4-4 før Nadal tok hjem de to siste gamene. I fjerde sett viste spanjolen sin klasse og vant 6-0.

(©NTB)