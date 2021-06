Lightning klar for semifinale i NHL-sluttspillet

sport

Florida-laget avgjorde i femte kamp i best av sju-serien med scoringer av Brayden Point og Ross Colton. Dermed er Lightning ett steg nærmere å forsvare Stanley Cup-trofeet fra i fjor.

Vasilevskij stoppet alle de 29 skuddene fra Carolina-laget, og han er den første målvakten noensinne som avslutter tre strake sluttspillserier med å holde nullen.

Russeren reddet 22 pucker i en 2-0-seier over Dallas Stars i kamp seks i fjorårets finaleserie, og han stoppet 29 skudd i 4-0-triumfen mot Florida Panthers i sjette kamp i årets 1. runde.

I den avgjørende kampen mot Hurricanes gjorde Vasilevskij en nøkkelredning i overtall like før laget hans scoret.

– Han har gjort det ofte for oss i år. Det var et ganske rotete overtallsspill. De var på oss og presset oss hardt. Vi fikk én sjanse, og vi klarte å utnytte den. Nok en god kamp for «Vasy» i kveld, sa målscorer Point.

Også Montreal Canadiens er klar for semifinale i NHL-sluttspillet. Vegas Golden Knights (leder 3-2 over Colorado Avalanche) og New York Islanders (leder 3-2 over Boston Bruins) ligger best an til å ta de to øvrige plassene.

