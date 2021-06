Norges landslagskvinner markerte for menneskerettigheter

sport

Som mot Belgia og Tyskland i april holdt spillerne oppe den venstre håndflaten under nasjonalsangen og på lagbildet før kamp.

– Vi i spillergruppa ønsker også denne gangen å vise fotballens felles engasjement med å gjøre vår markering. Det er viktig at Fifa er bevisste på sitt ansvar, uavhengig om det er mesterskap for kvinner eller menn. Vi ønsker også å bruke vår stemme, stå sammen som nasjon, ta et standpunkt og vise at vi vil påvirke. Vi velger å markere på vår måte, sier dagens kaptein Ingrid Moe Wold.

Ståle Solbakkens gutter markerte begge ganger under sine landskamper forrige uke.

Et ekstraordinært fotballting skal 20. juni ta stilling til eventuell norsk boikott av VM-sluttspillet i Qatar.

