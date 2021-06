Sverige kaller inn seks ekstra spillere til EM-troppen – ingen Zlatan med

sport

Senest onsdag sa landslagstrener Janne Andersson at det ikke var aktuelt, men om kvelden ombestemte han seg. I første omgang blir de seks spillerne med fram til søndag klokken 24.00.

– Da skal vi sende inn en tropp til Uefa på de 26 spillerne som skal være med til mesterskapet. Etter det får vi ikke endret noe. Er det sånn at vi ikke trenger å ta inn spillerne etter Spania-kampen, reiser de hjem søndag kveld, sier landslagstrener Janne Andersson onsdag.

Sverige EM-åpner mot Spania mandag klokken 21.00.

De seks spillerne som nå har blitt kalt inn til reserveboblen er Jacob Rinne, Mattias Johansson, Joakim Nilsson, Niklas Hult, Jesper Karlsson og Isaac Kiese Thelin.

– Det er spillere som har vært med oss tidligere. Jeg er veldig glad for at disse seks hadde mulighet for å komme, for det var ikke selvsagt det. Alle seks kommer hit med massevis av spilleglede, sier Andersson.

Der ble det også kjent at Zlatan Ibrahimovic hadde blitt spurt, men den svenske superstjernen takket nei som følge av at han fortsatt ikke er frisk etter kneskaden han pådro seg mot Juventus med Milan i mai. Zlatan er i Stockholm og trener opp kneet.

– Jeg gjorde en ekstrasjekk med Zlatan, men det var ikke aktuelt med tanke på at han er i sin rehab med kneet, sier Andersson.

De seks skal bo på et eget hotell og trene med hverandre. De skal trenes av den svenske U21-landslagstreneren Poya Asbaghi fredag, lørdag og søndag. Thelin og co. er ikke aktuelle for spill før i den andre kampen i gruppespillet.

To spillere i den svenske troppen har testet positivt på covid-19, og koronautbruddet i den svenske troppen har stresset landslagsledelsen.

Det er fortsatt uklart om de smittede spillerne Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg blir i troppen eller om de byttes ut.

(©NTB)