Endelig klart for EM: – Vi må tilpasse oss en spesiell situasjon

EM med de 24 lagene, spredt over elleve stadioner, starter fredag kveld med Italia mot Tyrkia. Det vil være omkring 16.000 tilskuere på plass i Roma.

– Det er ikke et vanlig EM fordi det er i elleve land, og på toppen av det er det en pandemi som gjør reising vanskelig, sa Ceferin.

Fire koronatilfeller er registrert så langt før mesterskapet har blitt sparket i gang. svenske Viktor Claesson og Marcus Berg er de eneste svenske spillerne som er vaksinert gjennom sin russiske klubb Krasnodar.

– Man hadde ønsket at det hadde vært rettferdig, sa Claesson ifølge nyhetsbyrået TT.

Claesson hadde ønsket at Uefa sørget for vaksiner til alle 24 lag. Det var noe Uefa vurderte, men valgte bort av organisatoriske og etiske årsaker.

– Jeg hadde ønsket at Uefa hadde gjort det likt for alle, at de hadde kjøpt inn de dosene som trengtes. Men så blir det et etisk spørsmål: Man går foran i køen, foran dem som behøver vaksinen mer enn oss, sa Claessen.

Sverige EM-åpner mot Spania, som har vaksinert hele troppen sin, til mandag.

