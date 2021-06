DBU med positive Eriksen-nyheter: Gjenopplivet etter et støt fra hjertestarter

sport

DBU holdt en pressebrifing om Eriksens helsetilstand søndag. Over 100 journalister fra hele verden deltok på den digitale mediekonferansen.

– Jeg har snakket med Christian noen ganger i dag. Hans tilstand er stabil. Han er våken, hjertet slår og han kan snakke. De testene som er tatt inntil nå, ser fine ut, sa landslagslege Morten Boesen.

– Jeg kan ikke si hva som rammet ham. Det er derfor han også er under utredning. Det er ingen avklaring om dette, la Boesen til.

Senere på pressemøtet bekreftet han at Eriksen ble rammet av hjertestopp og at han ble gjenopplivet med et støt fra en hjertestarter.

Takknemlig

Resten av EM-troppen har hatt et videomøte med Eriksen.

– Det har vært noen forferdelig tunge timer etter at vi kom til hotellet etter kampen. Vi har fått hjelp av kriseteam og psykologer. Det gjelder å ta tak i det positive i situasjonen. Spillerne er takknemlig for all det kjærligheten som har strømmet inn over dem, sa DBUs fotballdirektør Peter Møller.

Landslagssjef Kasper Hjulmand fylte på.

– Det var en stor lettelse å se Christian smile i dag. Det gjør at jeg kan sitte her nå. Og så må jeg igjen rose alle som var involvert og lagfølelsen vår.

Førstehjelp

Møller sa at DBU ikke ble presset til å spille kampen.

– Men det var disse to alternativene som kom opp. Jeg opplever at spillerne ønsker å spille dette mesterskapet. Vår jobb blir å få dem på rett kjøl igjen.

Inter-spilleren Eriksen segnet om etter 42 minutter av kampen mot Finland lørdag. Han fikk hjerte- og lungeredning ute på banen og var ved bevissthet da han ble båret av gressteppet og sendt til sykehus i København.

Kampen ble ferdigspilt senere samme kveld med finsk 1-0-seier som resultat. Danmark misbrukte et straffespark som kunne gitt utligning.

Danskenes neste EM-kamp spilles torsdag mot Belgia.

