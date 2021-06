DBU med positive Eriksen-nyheter: Hadde videomøte med spillerne

sport

DBU holdt en pressebrifing om Eriksens helsetilstand søndag. Over 100 journalister fra hele verden deltok på den digitale mediekonferansen.

– Jeg har snakket med Christian noen ganger i dag. Hans tilstand er stabil. Han er våken, hjertet slår og han kan snakke. De testene som er tatt inntil nå, ser fine ut, sa landslagslege Morten Boesen.

– Jeg kan ikke si hva som rammet ham. Det er derfor han også er under utredning. Det er ingen avklaring om dette, la Boesen til.

Resten av EM-troppen har hatt et videomøte med Eriksen.

– Det har vært noen forferdelig tunge timer etter at vi kom til hotellet etter kampen. Vi har fått hjelp av kriseteam og psykologer. Det gjelder å ta tak i det positive i situasjonen. Spillerne er takknemlig for all det kjærligheten som har strømmet inn over dem, sa DBUs fotballdirektør Peter Møller.

