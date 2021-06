Farah gjør et siste OL-forsøk

sport

Det skjer under det britiske mesterskapet i Manchester 25. juni. Han må under 27.28 minutter på 10.000 meter for å kvalifisere seg og få muligheten til å forsvare OL-titlene sine fra 2016 og 2012 på distansen.

Det virker også sannsynlig at han forsøker å kvalifisere seg på 5000-meteren samme sted.

Farah noterte 27.50,75 under et britisk OL-kvalifiseringsstevne i Birmingham 5. juni og ble bare nummer åtte der. Han ga seg som baneløper i 2017 for å satse på maraton, men føler at han er nødt til å forsøke å forsvare OL-tittelen.

– Ja, jeg håper på det. Det krever mot og baller å klare og stå imot disse karene, sa Farah etter å ha gått på sitt første nederlag på 10.000 meter på ti år.

– Samtidig, hvis situasjonen er som nå, har jeg ikke noe valg. Men jeg tror at hvis jeg virkelig tar meg sammen de neste tre eller fire ukene og får dette lille problemet (ankel) ut av verden, så går det forhåpentligvis bra, sa han.

Farah er akkurat tilbake etter å ha slitt med ankelproblemer, og det britiske mesterskapet vil være hans siste mulighet til å ta seg til Tokyo.

Stevnet i Birmingham var den offisielle OL-kvalifiseringen for britiske utøvere, og Farah endte som nest beste brite bak Marc Scott. Det betyr at 38-åringen vil bli tatt ut til OL hvis han klarer tidskravet som er satt.

