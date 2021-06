Johannessen sikter mot OL-plass

sport

Nordmannen ligger for øyeblikket akkurat innenfor på rankinglisten over hvilke spillere som får sjansen i Tokyo-OL. Johannessen er nummer 60 av 60 og ligger per nå an til å slå følge med Viktor Hovland (8.-plass) til Tokyo.

Bare én spiller kan vippe ham ned fra den plassen, og det er kineseren Wu Ashun, ifølge Norsk Golf. Begge spiller Challenge-turneringen i Cadiz i Spania som startet tirsdag.

Johannessen startet turneringen solid med en førsterunde på ett slag under par. Wu må bli blant de seks beste i turneringen for å sikre OL-plassen, forutsatt at Johannessen ikke tar en plassering som gir ham rankingpoeng.

Kineseren har i skrivende stund spilt tre hull på første runde og ligger på par.

