Kvinnelandslaget ydmyket av Nederland – Moe Wold med selvmål i avskjedskampen

Det er Norges styggeste tap noensinne. Fra før var 0-5 mot Sverige i 1985 og Kina i 1999 (VM-semifinale) resultatmessig bunnotering.

Ingrid Moe Wold var norsk kaptein i sin 87. og siste landskamp. Hun ble overøst med gaver av nederlenderne før kampen, men fikk ingenting gratis under den. Iallfall ikke gode minner. Derimot var det et rørende øyeblikk da alle lagvenninnene omfavnet henne da hun ble byttet ut i det 78. minutt.

Wold tegnet seg i målprotokollen i avskjedskampen, men dessverre i eget mål. Nederland ledet 2-0 ved pause etter scoringer av Vivianne Miedema og Sherida Spitse. Etter pause fortsatte målshowet med nye scoringer av Jill Roord, Miedema, Shanice van de Sanden og Daniëlle van de Donk. innimellom styrte Wold ballen i eget mål til 4-0 i forsøket på å blokkere et innlegg fra Dominique Janssen.

– Jeg depper over det, men det er ikke det viktigste. Karrieren min skulle ende i dag uansett, men det var kjedelig at det ble som det ble, sa hun til NRK.

Koronatiltakene har gitt Martin Sjögren svært lite tid med laget det siste året. I junisamlingen måtte laget greie seg uten tre av sine største navn i Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde. Uten dem ble det hard medfart mot Sverige (0-1) og Nederland, som begge er midt i OL-oppkjøringen.

Norge går mot en høst med VM-kvalifiseringskamper mot Armenia, Kosovo, Polen, Belgia og Albania. Både Polen og Belgia kan bli farlige rivaler om laget ikke hever seg.

Kortvarig

Norge kom på banen i 4-3-1-2-formasjon og viste lovende takter fra start. Frida Maanum skapte en god mulighet for Lisa-Marie Utland etter fem minutter, men keeper reddet.

Hjemmelaget ville vise seg fram for 7000 tilskuere i Enschede og skapte mye. Cecilie Fiskerstrand i målet vartet opp med flere gode redninger, men etter hvert måtte hun kapitulere igjen og igjen.

I det 13. minutt ble keeperens klareringsspark spilt rett opp igjen i feltet. Lieke Martens la igjen til Miedema, som fra 16-meterstreken sendte en suser i lengste hjørne.

I det 34. minutt laget Julie Blakstad frispark 25 meter fra mål. Sherida Spitse, seriemester med Vålerenga i fjor, tok fart og sendte ballen i lengste kryss via tverrliggeren.

Målfest

Virkelig ille ble det for Norge først i den andre omgangen. Norge kunne hatt straffespark tidlig i omgangen da Blakstad ble felt av innbytter, Shanice van de Sanden, men det ble i stedet 3-0 i det 51. minutt da Jill Roord skjøt mellom beina på Maria Thorisdottir og i mål.

To minutter ble Janssen satt opp av Miedema. Wold prøvde å blokkere hennes innlegg og sendte i stedet ballen i en bue over Fiskerstrand.

Så ble Miedema satt opp av Janssen, fintet bort Tuva Hansen og skjøt inn 5-0-målet.

I det 73. minutt var rekordsifrene på tavla da van de Sanden ble spilt gjennom og scoret alene med Cecilie Fiskerstrand.

Da Daniëlle van de Donk i det 83. minutt banket inn 7-0, hadde Norge for første gang sluppet inn sju mål i en kamp. Tyskland vant 6-3 i 1994. Det var for øvrig året før Norge ble verdensmester med seier over tyskerne i finalen.

Gaver

I forbindelse med myntkastet før kampen kom Nederlands keeper og kaptein Sari van Veenendaal med en stor blomsterbukett og en signert nederlandsk landslagstrøye til Ingrid Moe Wold, som også fikk en stor klem. Det var det siste hun fikk fra nederlenderne før van Sanden også ga henne en klem på vei ut av banen.

Norges spillere holdt opp venstre hånd under nasjonalsangen som en markering for menneskerettigheter, men denne gang var det intet trøyebudskap.

