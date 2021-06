Oppsiktsvekkende TV-bilder – ble Pogba bitt av Rüdiger?

sport

Den tyske Chelsea-stopperen ga tøff oppvartning til både Karim Benzema og Pogba underveis i kampen, og virket oppsatt på å få dem ut av likevekt. I en sekvens der han er i rygg på Pogba ser det ut som han på et tidspunkt bøyer seg og biter Manchester United-stjernen mellom skulderbladene.

Pogbas reaksjon tydet iallfall på at det var det som skjedde, og han prøvde febrilsk å påkalle kampledernes oppmerksomhet til det som skjedde.

Situasjonen ble ivrig diskutert både blant TV-eksperter og i sosiale medier, og på BBCs liveblogg ble det fleipet med at man burde hente inn Luis Suárez som ekspertkommentator.

Uruguayaneren er som kjent blitt straffet for biting flere ganger, deriblant i VM-sluttspillet i 2014.

Etter kampslutt i oppgjøret Frankrike vant 1-0 ble Pogba og Rüdiger observert i diskusjon.

Et selvmål av Mats Hummels ga Frankrike seieren, og Tyskland har for første gang tapt sin åpningskamp i et EM-sluttspill.

