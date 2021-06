Ranheims ekstraordinære årsmøte sa nei til boikott

sport

Det ordinære årsmøtet vedok i mars, etter forslag fra styret, å be Norges fotballforbund om å gå inn for boikott. Etter at Qatar-utvalget la fram sin rapport, og 10 av 12 utvalgsmedlemmer stilte seg bak konklusjonen om at boikott ikke vil være det mest effektive virkemiddelet, endret styret sin oppfatning.

Tirsdag sluttet også et flertall blant medlemmene seg bak den holdningen.

– Vår mening, som også støttes av utvalget, er selvsagt fremdeles at tildelingen av VM til Qatar var feil, skriver klubben på sitt nettsted.

