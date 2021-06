Barthold scoret seks da Aalborg ble mester

sport

Det var den tredje og avgjørende finalekampen som ble spilt foran 2750 tilskuere i Gigantium i Aalborg. Barthold bidro med seks scoringer for vinnerlaget. Bare Felix Claar scoret flere med ni.

Seieren betyr også at Aalborg er klar for neste sesongs mesterliga i håndball.

– Jeg er gigantlettet. Det er som å få en stein ut av skoen, sa klubbdirektør Jan Larsen.

– Vi er superstolte over prestasjonen og over at vi skal spille mesterliga også neste sesong.

Aalborg tok seg til mesterligafinale med sjokkseier over Paris Saint-Germain i helgen, men i finalen ble Barcelona for sterk. Det endte med utklassingsseier. Onsdag slo spillerne tilbake.

– Det er en fantastisk følelse. Vi satte en tykk strek under at vi er best i Danmark, sa trener Stefan Madsen.

Aksel Horgen og hans lagkamerater i Bjerringbro-Silkeborg må nøye seg med sølv.

Sesongen er ennå ikke over for Aalborg. I helgen er det sluttspill i den danske cupen med semifinaler og finale i Herning.

