Spillerforening ber om svar på hvorfor EM-back fikk spille videre etter hodesmell

Franskmannen, som til daglig spiller for Bayern München, fikk et ublidt møte med den tyske høyrebacken Robin Gosens. Pavard ble liggende urørlig etter den kraftige kollisjonen og mottok medisinsk behandling.

– Jeg fikk meg litt av et sjokk. Jeg var litt slått ut i 10-15 sekunder. Etter det følte jeg meg bedre, skal Pavard ha uttalt.

25-åringen fullførte hele kampen for de regjerende verdensmesterne. Det er likevel usikkert om Pavard kan spille i den neste gruppespillkampen mot Ungarn førstkommende lørdag.

Alle de 24 lagene i mesterskapet har signert en protokoll for bruk ved hodeskader. Den har som formål å ivareta sikkerheten til spillerne under kampene og innebærer at spillere skal tas av banen om det er mistanke om hjernerystelse.

Spillerforeningen FIFPro skriver på Twitter at den ber Uefa redegjøre for hvorfor reglene ikke ble fulgt, og Pavard fjernet fra banen, etter hodesmellen.

