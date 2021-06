Tøff trekning for Molde og VIF, Rosenborg slapp billigst unna i conferenceliga-trekningen

sport

Trekningen ble foretatt i Det europeiske fotballforbundets (Uefa) hovedkvarter i Nyon, Sveits.

Molde møter Servette fra Sveits og spiller hjemmekamp først i dobbeltoppgjøret som starter 22. juli. Motstanderen ble nummer tre i den sveitsiske ligaen sist sesong.

Molde må kunne anses som favoritt etter å ha tatt seg helt til åttedelsfinalen i europaligaen sist sesong.

– Kul utfordring

For Vålerenga blir det på papiret et tøft dobbeltmøte med Andreas Hanche-Olsens Gent, som vant det belgiske conferenceliga-omspillet i vår etter å ha blitt nummer sju i grunnserien. VIF spiller bortekamp først.

– Gent var det fjerde best seedede laget i hele runden, så det sier seg selv at deter en tøff motstander. Preventivt et av de tøffeste lagene vi kunne ha møtt, men en kul sportslig utfordring. Presterer vi opp mot vårt beste, kan vi gå videre, sier Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsted.

Rosenborg fikk en hakket mer overkommelig trekning. Trønderne møter vinneren av 1.-rundeoppgjøret mellom islandske Hafnarfjördur og irske Sligo Rovers. Det skal være lag trønderne har gode sjanser til å slå.

Ny turnering

Conferenceligaen er ny av året og ligger på nivået under europaligaen. De tre norske lagene går rett inn i 2. kvalifiseringsrunde. Molde (2.-plass i Eliteserien i fjor) og Rosenborg (4.) var seedet i trekningen, mens Vålerenga (3.) var useedet.

Bodø/Glimt kan også havne i conferenceligaens 2. kvalifiseringsrunde. Det skjer dersom eliteseriemesteren ryker ut i 1. runde i mesterligakvalifiseringen mot Legia Warszawa. I så fall møter Glimt enten Dinamo Zagreb (Kroatia) eller Valur (Island).

Kampene i 2. kvalrunde spilles 22. og 29. juli.

(©NTB)