Depay og Dumfries skjøt Nederland til gruppeseier

sport

Dumfries la opp til to scoringer og satte selv inn vinnermålet da Ukraina ble slått 3-2 i første kamp. Torsdag skaffet han straffesparket som ga ledelse og punkterte kampen med 2-0-målet etter at lagkameratene hadde misset flere store sjanser.

– Jeg synes vi spilte veldig bra. Vi ga bort for mange sjanser mot Ukraina, men i dag slapp vi til veldig lite, sa landslagssjef Frank de Boer ifølge De Telegraaf.

Memphis Depay ga hjemmelaget en tidlig ledelse hjemme på Johan Cruijff Arena da han i det 11. minutt satte inn et straffespark forårsaket av østerrikernes største stjerne David Alaba. Siden misset både han og lagkamerater store sjanser før Dumfries scoret midtveis i den andre omgangen framspilt av innbytter Donyell Malen.

– Fingerspissfølelse, sa de Boer om byttet av Malen et par minutter tidligere.

På 2-0 trengte Østerrike en redusering for å greie seg med uavgjort mot Ukraina i kampen om 2.-plass, og et til da tannløst lag kom til sine første sjanser siste 20 minutter. Først gikk ballen rett utenfor fra kneet til Marcel Sabitzer etter et hjørnespark, så skrudde Alaba ballen centimeter utenfor krysset, deretter ble innbytter Karim Onisiwos hodestøt ved lengste stolpe reddet.

Med seieren er Nederland gruppevinner før kampen mot Nord-Makedonia, og Norges VM-kvalifiseringsrival skal spille åttedelsfinale mot en gruppetreer i Budapest 27. juni.

VAR-straffe

Etter sju minutter ropte nederlenderne på straffe to ganger med sekunders mellomrom. Først gikk de Stefan Vrij ned i duell med Martin Hinteregger, så plukket Dumfries opp ballen og gikk i bakken da Alaba prøvde å takle. Dommer Orel Grinfeeld vinket spillet videre, men VAR grep inn.

Bildene viste tydelig at Alaba tråkket Dumfries rett på foten noen centimeter innenfor 16-meterstreken. Det var et klart straffespark, og Depay skjøt det flatt og utakbart i mål ved stolpen.

– Straffesparket var min feil. Det gjør vondt, sa Alaba.

Det var ikke et offensivt fyrverkeri som i Nederlands åpningskamp mot Ukraina, men Depay skulle i den første omgangen komme til flere store sjanser som han utnyttet dårligere.

I det 24. minutt kom han til avslutning fra god posisjon da det østerrikske forsvaret håndterte et innkast dårlig, men skuddet gikk i nettveggen. Keeper Daniel Bachmann så uansett ut til å være med på notene.

Fem minutter før pause burde det stått 2-0. Wout Weghorst ble pent spilt fram av Patrick van Aanholt og var i posisjon til å avslutte, men våkent og uegoistisk valgte han å spille til en fri Depay ved motsatt stolpe. Han hadde nesten hele målet å sikte på, men fra fem meter ble det et strømpeskudd høyt over.

Forsvarsfeil

Østerrike kom ikke til en eneste ordentlig sjanse i den første omgangen. Det sto 6-2 i avslutninger halvveis, og Depay hadde stått for fem av dem.

Etter en time kom den neste kjempesjansen for Nederland. Depays hjørnespark fra venstre ble nikket inn i midten av Weghorst, og de Vrij satte hodet på den fra kort hold. Bachmann svarte med en flott refleksredning, men det var svakt av de Ligt at han ikke greide å sette inn returen fra kloss hold.

Sju minutter skulle kampen likevel punkteres. Depay slo en bakromspasning fra egen halvdel, og Hinteregger sto og sov flere meter bak resten av Østerrikes forsvarsfirer. Dermed opphevet han offside slik at innbytter Malen fikk løpe alene gjennom. I stedet for å skyte spilte han ballen til side for Dumfries, som hadde tatt det tunge løpet og kunne sette ballen i åpent mål.

– Det var en viktig seier, og vi har fått en fantastisk start på EM. Nå vil vi ha mer, sa Dumfries, som aldri hadde scoret for landslaget før EM-sluttspillet tok til.

(©NTB)