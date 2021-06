Nadal dropper Wimbledon og OL

sport

– Det er en beslutning som aldri er lett å ta, men etter å ha lyttet til kroppen min og snakket med teamet mitt, forstår jeg at dette er den riktige avgjørelsen for å kunne forlenge karrieren, skriver han.

– Jeg vil fortsette å gjøre det som gjør meg lykkelig; konkurrere på høyeste nivå og fortsette å kjempe på en konkurransedyktig måte, skriver 35-åringen.

Han legger til at mye av årsaken ligger i at det i år kun er to uker fra grussesongen ble avsluttet med Roland-Garros til Wimbledon starter. I Paris ble Nadal utslått av verdensener Novak Djokovic i en lang og intens semifinale.

Selv om spanjolen er mest kjent som gruskonge, står han med to Wimbledon-triumfer (2008 og 2010) og indivduelt OL-gull fra 2008.

(©NTB)