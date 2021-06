Naomi Osaka deltar ikke i Wimbledon

sport

Osaka har hatt pause fra turneringstennis siden hun trakk seg fra Roland-Garros etter at hun ble bøtelagt for ikke å stille til pressekonferanse etter sin seier i 1. runde. Hun hadde på forhånd sagt at hun ikke ville stille opp for mediene under turneringen i Paris, og da hun ble truet med diskvalifikasjon ved gjentakelse valgte hun å trekke seg.

23-åringen har vært åpen om at hun har slitt med depresjon og at hun har fått et angstfylt forhold til pressekonferanser.

Hun skal ifølge agenten nå forberede seg til OL-turneringen i Tokyo i slutten av juli og begynnelsen av august.

– Hun er for tiden sammen med familien og venner. Hun skal være klar for OL og gleder seg til å spille for sitt hjemmepublikum, heter det i en melding fra agenten.

Tidligere torsdag ble det klart at Rafael Nadal har valgt å droppe Wimbledon-turneringen. Spanjolen deltar heller ikke i OL.

(©NTB)