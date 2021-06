To endringer for Danmark – tre stoppere mot Belgia

sport

Jannik Vestergaard kommer inn på stopperplass sammen med Simon Kjær og Andreas Christensen i den viktige og følelsesladde kampen, der Christian Eriksen skal hylles.

Inn for Eriksen, som fortsatt ligger på Rigshospitalet etter at han ble rammet av hjertestans lørdag, kommer Mikkel Damsgaard. Vestergaard skyver Jonas Wind ut av laget.

Også Belgia gjør to endringer fra første kamp. Jason Denayer kommer inn for Dedryck Boyata, Thomas Meunier for Timothy Castagne som er ute av EM med skade. Kevin De Bruyne og Axel Witsel er begge oppført blant reservene etter å ha blitt friskmeldt etter skade.

Slik blir lagene, Danmark (3-4-1-2): 1 Kasper Schmeichel – 6 Andreas Christensen, 4 Simon Kjær (kaptein), 3 Jannik Vestergaard – 18 Daniel Wass, 23 Pierre-Emile Højbjerg, 8 Thomas Delaney, 5 Joakim Mæhle – 14 Mikkel Damsgaard – 20 Youssef Poulsen, 9 Martin Braithwaite.

Belgia (3-4-3): 1 Thibaut Courtois – 2 Toby Alderweireld, 18 Jason Denayer, 5 Jan Vertonghen (kaptein) – 15 Thomas Meunier, 19 Leander Dendoncker, 8 Youri Tielemans, 16 Thorgan Hazard – 14 Dries Mertens, 9 Romelu Lukaku, 11 Yannick Carrasco.

