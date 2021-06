Mexico straffes for homofobiske rop fra fansen

sport

Det er Det internasjonale fotballforbundet som melder om straffen. Det var under to OL-kvalifiseringskamper ropene skjedde.

Kampene mot Jamaica og Canada i henholdsvis september og oktober blir dermed uten tilskuere. Det mexicanske fotballforbundet (FMF) må også betale i overkant av 550.000 kroner i bot.

Fifa opplyste også at dets disiplinærkomité har åpnet en etterforskning mot Mexico for lignende rop under landskampen mot Island forrige måned.

Mexicos fotballforbund fikk også straff for en lignende hendelse under kvalifiseringen til VM i 2018 og i selve mesterskapet.

