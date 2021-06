Neymar inspirerte Brasil til storseier – nytt steg nærmere Pelés rekord

sport

Brasil har fått en perfekt start som vert for det søramerikanske mesterskapet. To seirer og 7-0 i målscore er fasiten hittil.

Mot Peru var det lite som skilte lagene i 1. omgang. Likevel var Brasil foran allerede etter tolv minutter. Alex Sandro scoret på en ball fra Gabriel Jesus.

Kvalitetsforskjellen ble synlig etter pause. Da inspirerte Neymar hjemmelaget til en komfortabel seier. I det 68. minutt gjorde han 2-0 etter en kjapp vending og et lavt skudd fra 18 meter.

Tok til tårene

Neymar er ni mål bak Pelés målrekord for Brasil. Han står med 68 fulltreffere mot legendens 77.

– Det er en stor ære å få være en del av Brasils historie. Drømmen min var å spille for landslaget og bære denne drakta, men jeg hadde aldri sett for meg slike måltall, sa en svært emosjonell Neymar etter kampen.

– Dette er veldig følelsesladd for meg. Jeg har vært gjennom mye de to siste årene. Det har vært vanskelige og kompliserte ting. Disse tallene er ingenting sammenlignet med gleden jeg får av å spille for Brasil, la han til.

Neymar har hatt en rekke skader de siste sesongene. I tillegg er han blitt anklaget for et seksuelt overgrep, som han senere ble renvasket for.

Tidligere i omgangen trodde Neymar at han hadde skaffet vertene et straffespark. Han gikk i bakken etter en duell med Renato Tapia, og dommeren pekte mot krittmerket. Neymar gjorde seg klar til å ta straffen, men avgjørelsen ble gjort om etter en videosjekk.

To innbyttere gjorde kampens to siste mål helt på tampen. Everton Ribeiro la på 3-0 i det 89. minutt på en pasning fra Richarlison, og sistnevnte kom på scoringslista kort tid etter.

Holdt unna

Colombia ble torsdag holdt til 0-0 mot koronarammede Venezuela. Sistnevnte kan takke sin keeper Wuilker Faríñez for det ene poenget. Colombia hadde 17 skuddforsøk, men greide ikke å overliste sisteskansen.

Venezuela ble hardt svekket før Copa America-starten. Laget fikk da påvist smitte hos hele åtte spillere, og ikke uventet ble det tøft i første kamp mot Brasil (0-3).

Colombia står med fire poeng etter to kamper.

