Tjelmeland ny Start-trener – forstår at det vekker reaksjoner

På klubbens nettsider bekrefter Start signeringen.

– Sindre er et av de største unge trenertalentene i Norge. Vi gleder oss veldig til å ta ham imot i IK Start, sier styreleder i Start Andreas Nielsen.

Start opplyser ikke hvor lang kontrakt Tjelmeland har signert med klubben, men Fædrelandsvennen melder at kontrakten er ut 2024.

Fædrelandsvennen meldte at avtalen var i boks fredag. Den unge hovedtreneren rakk å trene Ull/Kisa i kun fem kamper før han ble klar for Start. Tidligere har Tjelmeland bakgrunn fra Åsane hvor han har vært assistenttrener.

Allerede onsdag meldte Ull/Kisa at Tjelmeland ikke ville lede laget i fredagens kamp mot nettopp Start, som endte med 3-1-seier til Ull/Kisa. Da ble Start ledet av Alexander Øren, Adolfo Rodriguez og Erik Mykland, og Jessheim-klubben ble styrt av assistent Arild Sundgot.

– Jeg håper jo Sørlandet der fikk et innblikk i hva jeg står for. Kisa gjør en vanvittig god kamp. De er rolige med ball, godt strukturert og har kommet langt på bare fem-seks måneder, sier Tjelmeland til FVN.

Forstår reaksjonene

Det har vært mye uro rundt Ull/Kisa etter at flere medier meldte at Tjelmeland var Starts nye trener.

– At Start og Sørlandet kan være tiltrekkende for en ung trener, har jeg forståelse for. Det er et stort potensial der. Men det er en voldsom nedtur for oss, og det føles som en kniv i ryggen fra en mann vi har jobbet mye for å få inn og hadde planer om å bygge klubben rundt, sa Ull/Kisas daglig leder Andreas Aalbu til Eurosport tidligere denne uka.

Tjelmeland svarer at Start-fansen ikke trenger å uroe seg for at han forlater Start like raskt.

– Det tror jeg ikke man skal være bekymret for. Timingen får ikke jeg gjort noe med. Tilbudet med å ta over en såpass stor klubb kom før jeg hadde forventet at det skulle komme. Jeg har ingen problemer med å forstå at det vekker reaksjoner. Det er trist og kjedelig, men ingenting jeg får gjort noe med. Jeg måtte stille meg spørsmålet om dette var noe jeg hadde lyst til og om jeg følte at jeg kan lykkes med Start. Svaret mitt var at det kan jeg, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Håland ferdig

Joey Hardarson fikk sparken tidligere denne uka i Start. Islendingen som fikk trenerjobben i 2019 og har vært i sjefsstolen i sørlandsklubben i to år, hadde kontrakt ut inneværende sesong. I to år før det hadde han vært assistent i Start.

Lørdag meldte også Start at sportslig leder Alf Roar Håland har sagt opp sin stilling. Han har seks måneders oppsigelsestid og vil gå over i en rolle som sportslig rådgiver i klubben ut året.

Håland forklarer at han lenge har hatt et ønske om å prioritere mer tid med familien.

Start har sju poeng på de første seks kampene og har tangert den svakeste sesongstarten på nivå 2 i klubbens historie. Forrige gang det skjedde, var i 1964.

Tjelmeland vil være på plass i Kristiansand til søndag. Der skal han møte resten av trenerapparatet for å diskutere de nærmeste dagene, og om han skal lede laget borte mot Grorud til tirsdag.

