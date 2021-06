Fotballtinget: Ny modell for 2. divisjon kvinner vedtatt

sport

Den nye modellen ble vedtatt med 422 stemmer mot 62 på nei-siden. Forslaget krevde minst to tredels flertall for å bli en realitet.

Fra 2023-sesongen vil 2. divisjon kvinner bestå av 28 lag. Disse skal deles likt inn i to grupper. Hver avdelingsvinner rykker opp til 1. divisjon, mens lag fra 12.- til 14.-plass i hver avdeling rykker ned til nivå fire. En lignende modell på herresiden ble innført på tinget i 2017.

Vedtaket ble gjort over ett år etter at fotballtinget bestemte at et utvalg skulle utrede en mulig ny seriestruktur. Koronapandemien gjorde at dette arbeidet aldri kom i gang. Først etter årets ordinære ting i mars ble utvalget nedsatt.

Overmoden

Søndag ble forslaget fra forbundsstyret vedtatt. Endringen er en markant spissing av 2. divisjon. I fjor var det lagt opp til 80 lag spredt over åtte avdelinger, men hele sesongen ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

– Tiden er overmoden for norsk kvinnefotball å gjøre denne endringen. Vi mener det vil videreutvikle kvaliteten på en god måte, sa Leon Jarle Aurdal på vegne av NFF-styret.

Årets sesong starter trolig opp i august og blir en enkeltserie. Opprinnelig var 2021 ment å være et overgangsår, men ordningen ble søndag utsatt til 2022.

Slik blir overgangen neste år:

* To av åtte avdelingsvinnere rykker opp til 1. divisjon etter kvalifiseringsspill.

* To lag rykker ned fra 1. divisjon.

* Ingen opprykk fra 3. divisjon.

Usikker økonomi

Forbundsstyret skal fastsette sammensetningen av de to nye avdelingene fra 2023. Det vil bli tatt geografiske hensyn.

Andrelag til klubber i Toppserien kan få delta i 2. divisjon. Den samme muligheten får ikke andrelag til klubber i 1. divisjon.

De økonomiske sidene av omleggingen er ikke klare. Det blir et tema på neste års fotballting.

