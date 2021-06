Hauger på 2.-plass i Frankrike – beholder ledelsen sammenlagt

sport

Før søndagens løp delte han ledelsen med franske Victor Martins. Søndag var det Jack Doohan fra Australia som gikk til topps i hovedløpet.

Søndagens løp var hovedløpet i denne runden og gir flest poeng i sammendraget. Hans 2.-plass gir ham 18 nye poeng.

Hauger har slitt med sykdom denne helgen, opplyser hans manager.

– Dennis har vært veldig kraftig forkjølet i helgen. Etter lørdagens andre løp hyperventilerte han, forteller Harald Huysman til VG.

Hauger vant hovedløpet under den forrige runden i Barcelona. Det var hans første Formel 3-seier.

Før sesongen skrev Hauger under for det italienske Prema-laget. I fjor debuterte han i Formel 3 for Hitech. 18-åringen, som tidligere har imponert på både nivå tre og fire, blir regnet for å være Norges store Formel 1-håp i framtiden.

