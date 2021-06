Baumgartner sendte Østerrike videre i EM tross hodeskade – byttet ut etter seiersmålet

sport

Både Ukraina og Østerrike sto med tre poeng før de møttes til siste gruppespillskamp i gruppe C. Østerrikes 1-0-seier ga avansement.

Østerrike scoret kampens eneste mål allerede etter 21 minutter da Baumgartner styrte inn en dødball. Midtbanespilleren hadde fått seg en trøkk i hodet litt tidligere og måtte ta telling, men scoret vinnermålet før han måtte gi seg med hodeskaden.

Målet var nok til å sikre Østerrike annenplassen i gruppe C, der Nederland stakk av med førsteplassen etter å ha slått Nord-Makedonia 3-0.

– Det (avansementet) føles fortsatt ikke virkelig. Hodet mitt gjør skikkelig vondt, sa Baumgartner etter kampen ifølge nyhetsbyrået DPA, og fortsatte:

– Jeg er glad på vegne av hele Østerrike, alle østerrikere setter pris på dette, tilføyde han.

Med sin annenplass, går Østerrike dermed direkte videre til 16-delsfinalen. Der venter Italia, som sikret seg førsteplassen i gruppe A søndag.

Ukraina kan ryke ut

Tredjeplasserte Ukraina har fortsatt sjanse til å ta seg videre, tross tapet mot Østerrike. For å gjøre det må de være blant de fire beste av totalt seks treere.

Sveits, som endte på tredjeplass i gruppe A, har fire poeng og ender garantert foran ukrainerne.

– Vi har et håp, men jeg tror ikke vi har så god sjanse. Nå må vi bare vente og se om det som trengs skjer i de andre kampene, sa ukrainske Oleksandr Zintsjenko til uefa.com.

Med bedre målforskjell enn Østerrike før lagene møttes, hadde Ukraina endt på annenplass med uavgjort i Bucuresti søndag. Istedenfor var det et sulteforet Østerrike som jaktet tre poeng og fikk den nødvendige seieren.

Målscorer ut med skade

Østerrike gikk ut i hundre og skaffet flere cornere tidlig i kampen, noe som skulle føre til ledermålet i det 21. minutt.

På sin sjette corner for kampen, skrudde David Alaba ballen presist inn i feltet. Der kjempet Baumgartner seg fram og fikk avsluttet da han strakk ut foten i duell med Illja Zabarnyj.

Den 21 år gamle midtbanespilleren måtte gi seg etter 33 minutter, like etter Ukrainas eneste sjanse i 1. omgang. Baumgartner satt seg ned på gresset og signaliserte for at han ville byttes ut.

Inn kom Alessandro Schöpf, mens Baumgartner måtte ut for å få behandling. Senere i kampen ble Baumgartner avbildet sittende på benken med en ispose på hodet.

Byttet ut stjernespilleren

Østerrike fortsatte å presse på mot slutten av første omgang og kom til to gode muligheter ved Konrad Laimer og Marko Arnautovic.

Sistnevnte, som var tilbake etter å ha vært suspendert i Østerrikets andre gruppespillskamp, kom til den største sjansen, men sleivsparket alene foran mål.

I pausen valgte Ukraina-trener Andrij Sjevtsjenko å bytte ut Atalanta-stjerne og dødballtaker Ruslan Malinovskij, men ukrainerne kunne fort utlignet på dødball etter 60 minutter.

Malinovskijs erstatter Viktor Tsyhankov slo inn et frispark fra hjørnet av 16-meteren som ble stusset mot eget mål av Stefan Lainer, men keeper Daniel Bachmann fikk avverget.

Nærmere kom ikke Ukraina, som må sette sin lit til at to andre gruppetreere ender bak dem.

– Jeg er så skuffet. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si. Førsteomgangen var uakseptabel. Måten vi opptrådte på banen var uakseptabel, oppsummerte Zintsjenko.

