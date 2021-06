Festkveld i Parken: Målfest og Belgia-hjelp sendte Danmark videre i EM

sport

Det var ikke før 15 minutter gjensto i Parken at jubelen for alvor braket løs for 25.000 neglebitende dansker i København. Da fikk Belgia sitt første av to mål mot Finland, samtidig som Danmark ledet 2-1 over Russland.

Så kom ketsjupeffekten. Ny scoring av Belgia og to nye mål for Kasper Hjulmand og hans danske mannskap fulgte.

Dermed havnet Danmark på annenplass i gruppa med tre poeng. Like mange som Finland og Russland, men best på «innbyrdes-tabellen» mellom de tre lagene.

Åge Hareide var sjef da Danmark kvalifiserte seg til EM. Han var imponert over det danske laget.

– De gjør en utrolig god annen omgang. De spiller opp mot sitt beste utover i kampen. Med tanke på alt de har vært gjennom, er det så utrolig fortjent for guttene, sa Hareide til NRK.

Stemningen i Parken kunne ikke vært en sterkere kontrast til åpningskampen mot Finland da Christian Eriksen fikk hjertestans og kollapset på banen. 0-1-tap mot Finland ble fulgt opp av 1-2-tap for Belgia, og nå har danskene, med sin største stjerne heiende hjemme med familien, tatt seg videre med tre poeng.

Drama

Scenarioene var mange før gruppe B skulle avgjøres, men én ting hadde danskene klart for seg: Kun seier var godt mot Russland.

Så satte Mikkel Damsgaard fyr på Parken. Samtidig ble han Danmarks yngste målscorer i et EM eller VM. Et godt mottak ble fulgt opp av en liten berøring hvor han fikk lagt ballen til rette og tatt av presset. Deretter, fra 20 meter, bøyde han ballen rundt Russland-keeper Matvej Safonov, som ble stående og se på ballen seile i nettet bak ham.

– Det er så sinnssykt at vi går videre. Dette laget og de spillerne ... Det er fantastisk å være en del av dette. Jeg har aldri drømt om å være del av noe så stort, så det er en fantastisk følelse, sa Damsgaard.

– Den forrige kampen (mot Belgia red. anm.) er noe av det største jeg har vært med på. Likevel slår dette den opplevelsen. Det var helt fantastisk å være en del av det, og å høre fansen og hele Danmark gå amok når vi vinner og går videre som toer, fortsatte 20-åringen.

Yussuf Poulsen la på til 2-0 på en gedigen forsvarstabbe, før Artjom Dziuba reduserte på straffespark. Deretter hamret Andreas Christensen inn en suser, og på tampen kontret venstreback Joakim Mæhle inn 4-1.

Nervøs start

25.000 mennesker fulgte dramaet i Parken i København. Etter 15 relativt rolige minutter innledningsvis sto det 0-0 – og det samme gjorde det i kampen mellom Belgia og Finland. Det betød at Russland og Belgia var videre.

Så fikk russerne kampens første sjanse da Aleksandr Golovin løp seg helt inn i danskenes 16-meter. Hans avslutning gikk rett på Kasper Schmeichel.

Pierre-Emile Højbjerg hadde Danmarks første mulighet da han sendte av gårde en ordentlig suser etter halvtimen spilt, men ballen sneiet stolpen.

Like før pause fikk Danmark den energien de trengte med Damsgaards lekre scoring, som var Sampdoria-spissens andre landslagsmål i sin femte landskamp. Danmark fortsatte å skape sjanser uten flere mål til pause. Ved halvspilte kamper var Danmark fortsatt avhengig av Belgia-scoring mot Finland for å ta annenplassen.

Så løsnet det

Danmark åpnet annen omgang som de avsluttet den første, men skapte ingen store sjanser før Russland forærte dem en ny scoring. Poulsen var på rett sted til rett tid da Roman Zobnin gjorde en stor feil. Hans tilbakespill til keeper gikk rett i beina på Poulsen som enkelt satte inn 2-0.

Hvert mål gjaldt for Danmark, som fortsatte å prøve. Innbytter Kasper Dolberg kom seg fri i 16-meteren, men en dårlig berøring hindret ham i å sette inn 3-0.

Romelu Lukaku satte inn 1-0 for Belgia, men fikk sin scoring annullert. I samme sekund fikk et allerede skuffet dansk publikum se Russland få straffespark som Dziuba satte inn.

Men så kom den belgiske scoringen, og Christensen hamret inn 3-1 ti minutter før slutt. Da var det kun en forsvarskollaps av Danmark eller et finsk mål som kunne ødelegge annenplassen.

Mæhle satte inn 4-1 like etter, samtidig som Romelu Lukaku scoret 2-0 for Belgia, og fullbyrdet festkvelden i København.

(©NTB)