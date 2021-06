Herrem forlenget med Sola til 2025

sport

Det opplyser rogalandsklubben i en pressemelding.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at jeg skal spille de neste sesongene i min klubb. Alle som kjenner meg, vet hvor glad jeg er i Sola og hvor hjemmekjær jeg er. Den siste sesongen viser at det er noe spennende på gang i klubben, og jeg gleder meg til å bidra, sier Herrem.

34-åringen kom hjem til Norge og Sola i 2017. Før det hadde hun noen sesonger i rumensk, dansk og nordmakedonsk håndball.

Herrem har i en årrekke vært en av landslagets største profiler.

