Ruud enkelt til kvartfinale på Mallorca: – Føler meg mer og mer komfortabel

Tirsdagens 2. rundekamp endte med settsifrene 6-3, 6-4.

Nordmannen har tatt store steg det siste året, også på det mindre vante gressdekket. Det bekreftet han selv etter kampen mot Sandgren.

– Jeg har fortsatt mange seire igjen til jeg føler meg like komfortabel som på grusen, men det er fint å få to seire på rad. Jeg føler meg mer og mer komfortabel, sa det norske tennis-esset til arrangøren.

Hele fire topp ti-spillere deltar i ATP-250 turneringen på Mallorca. Mange bruker turneringen som oppkjøring til Wimbledon neste uke.

– Det er mange gode spillere her. Vi er alle her for å gjøre oss klare til Wimbledon, fastslo Ruud.

Brøt tidlig

Nordmannen ser ut til å ha funnet seg til rette på det spanske gresset. Med sin hittil beste plassering på verdensrankingen (14) og en tennisbag full av selvtillit, var Ruud storfavoritt mot 68. rangerte Sandgren.

De to duellantene fulgte hverandre svært tett og viste begge fram strålende serving i begynnelsen av det første settet. Men det var nordmannen som kunne smile først. På stillingen 4-3 vartet Snarøya-gutten opp med strålende spill, og tok initiativet i gamet etter en lang ballveksling. Ruud beholdt forspranget og brøt amerikanernes serve.

Ruud gjorde videre ingen feil i egen serve og tok det første settet 6-3.

Amerikaneren med den harde serven måtte på ny gi tapt i egen serve tidlig i det andre settet. Nordmannen hadde på sin side ingen problemer i egneservegame og tok seg dermed enkelt videre i turneringen med 6-4.

Tirsdagensoppgjør var Ruud og Sandgren sitt tredje møte på en snau måned. De to spillere kjente derfor godt til hverandres styrker og svakheter før møtet under den varme spanske solen.

Ny milepæl

Tirsdagens seier var Casper Ruuds andre strake triumf i en profesjonell gresskamp. Han er dermed videre til karrierens første kvartfinale på det krevende underlaget.

Seieren over Sandgren betyr også at Ruud tar seg til sin sjuende strake ATP-kvartfinale. Nordmannen har dermed ikke røket ut i 2. runde av en turnering siden tapet for Jiri Vesely i februar.

Kvartfinalen spilles førstkommende torsdag. Der venter kanskje en av karrierens så langt største utfordringer. Ruud møter mest sannsynlig nummer to på verdensrankingen, Daniil Medvedev.

