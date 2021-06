Avaldsnes sjokkert over forsinket NFF-brev om spillavtale

sport

Omkring to timer etter at Norges Fotballforbund onsdag opplyste at det hadde sendt et brev til klubben, havnet det i innboksen til Avaldsnes-styreleder Asle Skjærstad.

– Vi er sjokkert over at de går ut uten at det har kommet fram til oss. De må svare oss direkte. Vi har gitt en seriøs tilbakemelding og redegjørelse, og da må vi forvente det samme tilbake, sier Skjærstad til NTB.

– Det har skjedd en teknisk feil. Brevet har blitt hengende igjen på en utboks på en iPad. Det beklager vi selvsagt, og det skal vi også gjøre til Avaldsnes, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til VG.

Mulige sanksjoner

NFF publiserte onsdag ettermiddag en melding på sine nettsider om brevet som var sendt til Avaldsnes.

– Vi vil sterkt anmode Avaldsnes om å revurdere markedsføringssamarbeidet med Betsson og i stedet lojalt støtte opp om enerettsmodellen som står sterkt i idrettens verdigrunnlag og gjennom dette bidra til en langsiktig og bærekraftig økonomi for norsk fotball, het det fra fotballpresident Terje Svendsen der.

Han opplyste videre at økonomisk støtte fra NFF kan bli holdt tilbake, og:

– Faktisk kan ytterste konsekvens bli at aktuell klubb blir fratatt sitt medlemskap i den norske idrettsorganisasjonen, sa han.

NFF-meldingen kom brått på Avaldsnes-ledelsen, som ikke hadde mottatt brevet da NTB tok kontakt og opplyste om saken.

– Vi er overrasket over at vi ikke har mottatt noe ennå. Vi har hatt en grei dialog med NFF, men ikke hørt noe på tre uker, sa styreleder Asle Skjærstad tidligere onsdag.

– Undergraver norsk lov

Avtalen mellom spillselskapet Betsson og Avaldsnes ble kjent i mai. Kontrakten går ut 2021, men kommersiell leder Stian Nygaard i rogalandsklubben opplyste at begge parter er åpen for å forlenge avtalen.

– Avaldsnes’ avtale med et internasjonalt, uregulert gamblingselskap er ulovlig og en illojal handling mot resten av medlemmene i norsk idrett. Klubben forsøker bevisst å omgå norsk idretts vedtak og holdninger til pengespill formet over flere år og undergraver norsk lov og politikk vedtatt enstemmig i Stortinget. Det er alvorlig, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespill i Norge. Det innbefatter blant annet på drakter og stadionreklame. Men avtalen gjelder utenfor Norges grenser, og Avaldsnes mener derfor at de ikke bryter loven.

– Stor betydning

Avaldsnes var på vei inn i en lignende avtale i 2016, men trakk seg ut da NFF truet med å holde tilbake tilskudd til klubben om det ble en realitet.

Avaldsnes på sin side mener en slik avtale er viktig.

– Samarbeidet vårt gjør det mulig å fortsette utviklingen av kvinnefotball og kvinneidrett. Avtalen har stor betydning for de økonomiske rammene for satsingen til Avaldsnes, skrev klubben i mai.

