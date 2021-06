Claessons overtidsmål ga Sverige gruppeseier – 3-2 over Polen

sport

Emil Forsberg så ut til å ha avgjort for svenskene med to scoringer på arenaen der han alltid innfrir. Robert Lewandowski skjøt Polen tilbake i kampen om avansement da han sto for både redusering og utligning, men det var svenskene som tok siste stikk.

I fjerde tilleggsminutt ble Claesson spilt fri av Kulusevski, som i sitt innhopp etter å ha blitt frisk av korona noterte seg for to assist.

– Dette var en følelsesmessig berg-og-dalbane, men det var utrolig viktig at vi vant. Nå får vi forhåpentligvis litt lettere motstand i åttedelsfinalen, sa Claesson til CMore.

Forsberg og St. Petersburg er en giftig kombinasjon. To ganger tidligere har Leipzig-spilleren blitt matchvinner for Sverige i en sluttspillkamp i den russiske byen (VM-åttedelsfinale mot Sveits i 2018 og EM-kamp mot Slovakia forrige uke), og slik så det ut til å gå igjen.

Hans scoring etter 81 sekunder ga Sverige overtaket, og han doblet den etter en flott kontring i det 59. minutt mot et polsk lag som måtte vinne for å kunne gå videre.

– Gøy å få gjøre to mål og fantastisk å vinne gruppa. Jeg er stolt av laget, sa Forsberg til CMore.

Lewandowski, som i første omgang misset en vanvittig trippelsjanse, skapte ny spenning da han reduserte i det 61. minutt. I det 84. minutt lyktes han igjen da han fikk ballen alene foran mål, og det sto 2-2.

Polen trengte en scoring til, men det var Sverige som fikk vinnermålet.

Spania slår følge med Sverige videre i EM som toerlag etter sin storseier over Slovakia. De to lagene som sikret EM-plass fra Norges kvalifiseringsgruppe er dermed begge klare for åttedelsfinale. Sverige spiller den aller siste av dem i Glasgow tirsdag, mot en gruppetreer.

Dobbel vegg

Tilskuere som somlet med å finne plassene gikk glipp av ledermålet. Det startet med at tidligere Rosenborg-back Mikael Lustig tok innkast på høyresiden. Etter to veggpasninger med kaptein Sebastian Larsson crosset han til Alexander Isak, som leverte en dobbel vegg med Forsberg.

Isak ble meid ned av Kamil Glik rett utenfor 16-meterstreken, men dommer Michael Oliver brukte fordelsparagrafen og lot Forsberg plukke opp ballen og sette fart. Kamil Józwiak bommet med sitt taklingsforsøk, og Forsberg skjøt med venstre før Jan Bednarek fikk blokkert. Ballen gikk inn ved lengste stolpe, og Sverige kunne juble for EM-historiens nest raskeste scoring etter 81 sekunder.

Bare Dmitri Kiritsjenko, som i 2004 scoret for Russland mot Hellas etter 65 sekunder, har vært kvikkere på avtrekkeren.

Etter en sterk svensk åpning festet Polen grep om banespillet, men slet med å komme til sjanser mot et godt organisert blågult forsvar, som var uten baklengsmål i EM.

Kjempemiss

Unntaket var i det 17. minutt, da verdens for tiden kanskje ypperste måljeger misset tre kjempesjanser i løpet av et sekund eller to.

Piotr Zielinski tok hjørnespark fra høyre og fant en helt umarkert Lewandowski, som nikket i bakken og opp i tverrliggeren. Returen gikk rett ut, og Bayern München-spissen nikket fra et par meters hold mot tomt mål bare for å treffe undersiden av tverrliggeren.

Han var i fart innover, og denne gang møtte han returen nesten inne på streken, men ballen gikk mellom beina på ham. Rett bak sto Grzegorz Krychowiak i kø for å score, men Lewandowski sto i veien, og svenskene fikk klarert.

Zielinskis harde skudd på overtid i den første omgangen, som Robin Olsen slo over, var det nest beste polske forsøket på scoring før pause.

Dramatikk

Olsen ble satt på flere prøver tidlig i 2. omgang, men i det 59. minutt kontret Sverige med tyngde etter å ha blokkert et skudd. Kulusevski, som fikk EM-opptakten ødelagt av koronasmitte, hadde vært på banen noen få minutter da han førte ballen i høyt tempo og serverte Forsberg, som hadde løpt seg fri bak tunge løp fra lagkameratene. Fra 15 meter sendte han et høyreskudd i mål ved stolpen.

Kampen virket punktert, men to minutter senere var det Polens tur til å kontre. Zielinski spilte en bruddball til Lewandowski, som ved venstre hjørne av 16-meteren vendte innover og skjøt mellom Lustig og Victor Lindelöf i motsatt kryss.

Fire minutter etter at Swierczok ble byttet inn, rakk han i det 65. minutt å juble for 2-2 noen sekunder før han så at linjemannens flagg var oppe. VAR-gjennomgang viste at han var en centimeter eller to innenfor Lustig da pasningen ble slått.

Tiden var i ferd med å renne ut for Polen da Marcus Danielson og Lindelöf feilregnet et innlegg fra Przemyslaw Frankowski og ballen falt ned til en fri Lewandowski foran mål. Denne gang var det ikke offside, og det sto 2-2.

Det var siste gang Polen fikk juble i EM, mens svenskene seiler videre.

(©NTB)