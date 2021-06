Ronaldo tangerte verdensrekorden med sitt 109. landslagsmål

sport

Med sin 1-0-scoring ble Ronaldo den første europeer som har scoret 20 mål i store mesterskap (EM og VM). Han delte den gamle rekorden med tyske Miroslav Klose.

Etter at Karim Benzema hadde vendt kampen for verdensmester Frankrike med to scoringer, satte Ronaldo inn 2-2 på et straffespark han selv skaffet. Dermed var han oppe på siden av Daei.

Begge Ronaldos mål, og Benzemas første, kom på straffespark.

Ronaldo var allerede mestscorende spiller i EM-sluttspill med 12 mål. Allerede i åpningskampen la han Michel Platini (9) bak seg på den lista. Nå er han oppe i 14 EM-mål og 21 i sluttspill.

Portugal fikk det første straffesparket da Frankrikes keeper Hugo Lloris traff Danilo med albuen i en luftduell etter et portugisisk frispark, det andre da Ronaldos innlegg traff den løftede armen til Jules Koundé.

Frankrike er allerede klar for åttedelsfinale, mens Portugal kjemper om avansement fra «dødens gruppe». Kampen pågår fortsatt.

