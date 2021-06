Spania videre i fotball-EM etter lekestue og storseier over Slovakia

sport

Spania sto nemlig med fattige to poeng og 1-1 i målforskjell foran den siste og avgjørende gruppespillskampen, og måtte vinne for å ha mulighet for avansement i EM.

Og Spania leverte varene, herjet med stakkars Slovakia og vant hele 5-0. Spanjolene ble nummer to i gruppe E og skal dermed møte Kroatia i Parken mandag.

Ti minutter var spilt da Spania fikk straffe. Jakub Hromada skulle klarere en ball da Koke akkurat rakk å komme seg inn foran slovaken, som sparket ned Koke. Dommer Björn Kuipers gikk bort til VAR-skjermen og konkluderte med straffe. Álvaro Morata satte ballen til høyre for keeper Martin Dúbravka, som gikk riktig vei og reddet.

Komisk mål

Etter halvtimen fikk Spania den forløsende scoringen, og den kom på merkelig vis. Pablo Sarabia skjøt fra 17-18 meter og traff tverrligger. Ballen gikk høyt til værs. Med sterk sol i ansiktet slo Dubravka ballen i mål på vei nedover til 1-0 til Spania.

På overtid av den første omgangen sto det 2-0. Et innlegg fra Gerard Moreno traff pannebrasken til Aymeric Laporte, som stanget ballen i mål.

56 minutter var spilt da Spania økte til 3-0. Jordi Alba slo inn og fant Sarabia, som lekkert plasserte ballen via stolpen og i mål.

4-0 var et faktum etter halvspilt 2. omgang da Ferrán Torres styrte et innlegg i mål etter en lekker cornervariant, mens Juraj Kucka satte ballen i eget nett til 5-0 til Spania fire minutter senere.

Selvmålrekord

Med de to selvmålene er det gjort åtte stykker i årets EM-sluttspill. Det er flere enn i de fem foregående EM-sluttspillene til sammen.

Det var ett i 2000, to i 2004, ett i 2012 og tre i 2016. I 2008 ble det ikke registrert et eneste selvmål.

Spania ville blitt gruppevinner om Sverige hadde avgitt poeng mot Polen. Det sto 2-2 til langt inn i overtiden i St. Petersburg, men Viktor Claessons vinnermål sendte Spania ned til 2.-plass.

For Slovakia er EM over. Laget endte på 3.-plass i gruppen, men blir en av de to treerne som ikke får være med til cupspillet.

