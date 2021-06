Brennhet Bakenga og praktmål ga Odd 3-0-seier over Tromsø

sport

Høydepunktet kom etter 54 minutter da Joshua Kitolano drev lenge med ballen før han passerte storebror Eric i Tromsø. Joshua Kitolano lot seg ikke be to ganger og hamret ballen i krysset fra rundt 20 meter.

Etter en sjansefattig første halvtime smalt det etter 32 minutter. Mushaga Bakenga kom fri inne i feltet og satte ballen i mål etter pasning fra Sander Svendsen.

Bakenga, som scoret hat trick i forrige kamp mot Brann, fortsatte å plusse på målkontoen mot gamle lagkamerater i Tromsø.

Like før pause fikk Tromsø en enorm mulighet, men skuddet fra Daniel Berntsen gikk over målet til Odd-keeper Sondre Rossbach.

Bakenga var imidlertid ikke ferdig for dagen. Etter 77 minutter fikk han ballen på hjørnet av sekstenmeteren før han satte ballen hardt opp i nettaket. Det var hans åttende mål for sesongen, og hans femte på to kamper.

Seieren tar Odd opp på 6.-plass etter åtte kamper, mens Tromsø er på 12.-plass etter ni spilte kamper.

