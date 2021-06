Keeperutvisning og tabbe fra debutant: Vålerenga avgjorde sent mot Stabæk

sport

Brauti debuterte med en rekke sterke redninger, men måtte til slutt gi tapt. Først feilberegnet han da det ble slått inn mot en fremadstormende Christian Borchgrevink, som kom inn i 100. Brauti kom ut og skulle plukke, men VIF-backen headet ballen like foran øynene hans og til 1-0.

– Det var deilig å få en scoring. Den var ikke den mest vanlige man ser i en kamp. Det hadde vært vanvittig frustrerende om det hadde ebbet ut i 0-0, så det var deilig med tre poeng, sa målscorer Borchgrevink til Discovery.

Og på overtid hamret Seedy Jatta inn 2-0, i det som var hans første mål i Eliteserien. Dermed endte det 2-0, og Vålerenga tok tre kjærkomne poeng.

Seieren var Vålerengas første på Nadderud siden 2014. Da vant de 3-0 med spillere som Christian Grindheim, Ghayas Zahid og Morten Berre.

Vålerenga er nå nummer tre med 16 poeng. Opp til serieleder Molde er det sju poeng. Stabæk er nest sist med fem poeng etter fire strake tap.

– Vi viser moral. Jeg var fornøyd med første omgang, men så skjer det som skjer. Til tider var vi gode og skaper en del. Deretter blir det som det blir. Jonas er med og gjøre et par bra redninger før han var litt for sent ute på det første målet, sa Stabæk-trener Jan Jönsson.

Dramatikk og rødt kort

Etter en dørgende kjedelig 1. omgang ble det tidlig dramatikk på Nadderud etter pause. Marcus Sandberg dro med seg ballen ut fra egen 16-meter og prøvde å sentre til Mats Solheim, men mistet ballen til Tobias Christensen.

VIF-spilleren dro av målvakten, som brukte hånden utenfor egen boks i et forsøk på å stoppe motstanderen. Christensen fikk skutt på mål, skuddet ble blokkert, og Tore Hansen ga det røde kortet til Sandberg like etter.

Dermed kom Brauti inn for Stabæk til sin eliteseriedebut. 1999-modellen har vært i klubben siden 2019, og målvakten satt på benken i hele 2020-sesongen. Torsdag fikk han sin ilddåp.

Amor Layouni var nære ved å sende VIF i ledelsen ti minutter ut i den andre omgangen, men forsøket på hel volley fra kanten snek seg utenfor.

Annullering

Så steg Fredrik Oldrup Jensen til værs i boksen etter en corner. Brauti sto på strek og vartet opp med en lekker redning fra kloss hold. Kvarteret før full tid kom Layouni alene med Brauti, men målvakten reddet igjen mesterlig.

Så satte Henrik Udahl inn 1-0 på hodet, men spissen ble vinket av for offside.

Men det ble ikke offside fem minutter senere, da Borchgrevink stanget inn 1-0. Han gikk opp i duell med Brauti og headet ballen foran keeperens hender. Brauti ropte at han skulle ut og bokse. Det gjorde han ikke – målvakten bokset ut i løse luften og feilberegnet totalt.

Og på overtid vartet Osame Sahraoui med et par lekre detaljer, inkludert en tunnel, før han ga til Jatta. Innbytteren hamret inn sitt første eliteseriemål til 2-0.

– Det var moro med debut i Eliteserien, men seigt å tape kampen. Jeg følte jeg fikk gjort det beste ut av det. Jeg safer litt mye på scoringen og er litt på etterskudd. I etterkant tenker jeg at jeg bør være litt mer offensiv, sa Brauti.

(©NTB)