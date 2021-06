LSK-Helland scoret og ble skadd mot RBK – så kom tårene

sport

Helland fikk første kamp fra start og scoret etter assist fra Åsen før han ble skadd og måtte av. Åsen la på til 2-0 på overtid. Etter kampen omfavnet de to trønderne hverandre.

I intervjuet etter kamp fortalte de med tårer i øynene om hvor godt det var å vise seg fram mot RBK, klubben der de begge ble veid og funnet for lette før denne sesongen.

– Det er veldig deilig, som jeg sa da jeg klemte Pål etter kampen. Denne var for ham, sa Åsen til Discovery, mens tårene presset på.

– Det er spesielt fordi jeg føler at jeg spiller for Pål, samtidig er det deilig for meg å vise at jeg duger på det nivået her. Det er deilig å vise at jeg kan spille i eliteserien, sa Åsen, og la til at han i RBK fikk beskjed om at han var god nok for RBK 2.

– Nesten som å bli far

Helland hyller lagkameraten, og sier det er sykt å høre at han fikk den beskjeden på Lerkendal.

– Det halvminuttet vi fikk i omfavnelse etter at han satte inn 2–0 der er noe av det deiligste jeg har opplevd, sa Helland, og sammenlignet det med følelsen da han ble far.

– Etter alt det siste halvåret, så er det så verdt det nå. Det er ubeskrivelig. Det betyr mye for meg og ham, og det er helt sykt å si at Åsen er en treningsspiller som skal gjøre en innsats i andre divisjon, sa Helland.

Tidlig mål

De to trønderne var aktive fra start, og etter 13 minutter ga Helland LSK 1-0.

Da viste trønderkompisene Helland og Åsen at RBK-skolen har lært dem å spille i lengderetning. Åsen vant en ball på midten, stormet framover og spilte fri Helland i boksen.

Vingen valgte å avslutte med høyre, og sendte av gårde et skudd André Hansen i RBK-buret burde ha reddet. Ballen gikk imidlertid i mål.

Hyllet av Hareide

På overtid ble Åsen spilt alene gjennom og satte inn 2-0. Åsen er på utlån fra RBK, men det spørs om han noen gang vender tilbake dit.

– Gjermund spiller en god kamp her i dag, og Helland scorer får han må av. Så all honnør til dem, sa RBK-trener Åge Hareide.

