Carlsen slo tilbake i ny turnering etter surt tap i første parti

Carlsen åpnet turneringen med tre seire, en remis og ett surt tap.

For nordmannen fikk en tøff oppgave fra start i turneringen, med et parti med svarte brikker mot stortalentet Alireza Firouzja.

Carlsen hadde sin motstanderen på gaffelen da tiden begynte å renne ut for begge to, men med tidspresset på seg gjorde Carlsen et feiltrekk. Dermed kunne Firouzja sikre inn seieren i et parti Carlsen burde vunnet.

Men nordmannen slo skulle slå sterkt tilbake. I sitt neste parti vant han ganske greit mot Hou Yifan, den første kvinnelige deltakeren i Champions Chess Tour.

Det tredje partiet mot finalemotstanderen i den forrige turneringen i touren, Wesley So, ble en meget rask remis. Det er noe Carlsen og So har gjort flere ganger i grunnspillet i de tidligere turneringene i Champions Chess Tour.

Etter seier i fjerde parti mot Peter Svidler med hvite brikker, avsluttet Carlsen dagen med sin tredje partiseier for dagen mot Salem Saleh fra De forente arabiske emirater.

