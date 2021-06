Bodø/Glimt topper tabellen etter rundspilling av Stabæk

sport

Med et bortelag fra Bærum som reiste til Bodø med tre strake tap, var det gode muligheter for Glimt å score de nødvendige målene til å overta tabelltoppen fra Molde på målforskjell.

I kamp som var framskutt på grunn av Bodø/Glimts deltakelse i mesterligakvalifiseringen, viste de gulkledde hvorfor de var Eliteseriens klart beste lag forrige sesong og hvorfor de er en klar tittelkandidat nok en gang.

Debutanten fra start Lasse Nordås åpnet scoringsfesten i 1. omgang, før Sondre Brunstad Fet doblet ledelsen. To kjappe scoringer ved Ulrik Saltnes og Erik Botheim etter omtrent en halvtimes spill sørget for 4-0-ledelse til pause.

Etter hvilen bar kampen preg av den klare ledelsen og et par skader hos Glimt. Marius Lode og Sondre Sørli måtte byttes ut for serielederne.

16 år gamle Antonio Nusa sørget for plaster på såret for Stabæk, da han skrudde inn et trøstemål på vakkert vis.

Glimt skal spille borte mot Sandefjord allerede på onsdag, mens Stabæk møter Viking i Stavanger samme dag.

(©NTB)