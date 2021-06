De Boer i tenkeboksen etter Nederlands EM-exit

sport

De Boer fikk spørsmål om sin framtid etter 0-2-tapet for Tsjekkia i EMs åttedelsfinale.

– Jeg trenger ikke å svare på det nå. Jeg kommer til å tenke på det de neste ukene, svarte han ifølge NOS TV.

De Boer har fått mye kritikk i hjemlandet for å ha vraket den innarbeidede 4-3-3-formasjonen og spilt med tre midtstoppere. Kritikken stilnet litt da laget imponerte i gruppespillet, men den tiltar sikkert igjen etter at laget stupte over første hinder i cupspillet.

– Tsjekkia var en vanskelig motstander, men jeg synes vi var best inntil utvisningen. Kamper som denne kan svinge på et øyeblikk. Donyell (Malen) var alene gjennom, og noen sekunder senere var vi redusert til ti mann (da Matthijs de Ligt ble utvist), sa han.

– Det verste man kan gjøre mot et lag som Tsjekkia er å komme under. Da kan de spille akkurat slik de ønsker.

Nederland er favoritt i Norges VM-kvalifiseringsgruppe, men etter de tre første rundene i mars er Nederland, Norge og Montenegro alle ett poeng bak gruppeleder Tyrkia.

