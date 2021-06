Thorgan Hazard skjøt tittelforsvareren ut av EM

sport

Portugal presterte 24 avslutninger, ny toppnotering i dette sluttspillet, men fikk ikke ballen forbi Thibaut Courtois i Belgia-målet.

– Jeg hadde ikke mye å gjøre i de tre første EM-kampene, men jeg visste at det ville bli annerledes i dag. Jeg er stolt av lagkameratene mine, som forsvarte målet veldig godt, sa Courtois.

Cristiano Ronaldo fråtset i rekorder da han førte Portugal videre fra «dødens gruppe», men han stoppet på de fem målene han scoret i gruppespillet. Superspissen må vente med å score sitt 110. landslagsmål og trone alene på toppen av lista over mestscorende mannlige spillere i landskamper.

I stedet var det Erling Braut Haalands klubbkamerat Thorgan Hazard, lenge best kjent som Edens lillebror, som avgjorde da verdenseneren sikret retten til å møte Italia i kvartfinale.

Ledermålet i en til da ganske tam kamp kom like før pause, med et angrep som startet da Belgias keeper Courtois driblet av Ronaldo inne i egen 5-meter.

Det ble spilt langt opp på Romelu Lukaku, som fikk kontroll i Portugals 16-meter, vendte og spilte ut til Kevin De Bruyne, som ble taklet av Raphaël Guerreiro. Ballen ble plukket opp av Thomas Meunier, som spilte til Thorgan Hazard ute på venstresiden.

Borussia Dortmund-spilleren tok noen berøringer innover på banen, og da ingen portugisere gikk på ham, prøvde han skuddfoten fra 18 meters hold. Ballen flakket litt i lufta og skrudde bort fra Rui Patrício, som likevel burde ha fått en hånd på den før den forsvant inn i nettet.

– I slike kamper må man gripe sjansene sine. Keeperen ventet at jeg skulle skyte mot det andre hjørnet, og det bidro til at skuddet gikk inn, sa Hazard.

Kjempesjanser

Diskusjonene om hvorvidt det var en keepertabbe eller ei spilte ingen rolle for belgierne, og storebror og kaptein Eden Hazard var den første som gratulerte målscoreren.

Belgia holdt unna for et stort portugisisk press i 2. omgang, selv om playmaker De Bruyne tidlig måtte ut med skade, men det manglet ikke sjanser for Portugal.

Det var betydelig mer fres i kampen etter pause, og Ronaldo skapte en kjempesjanse for Diogo Jota i det 58. minutt. Han raidet fra høyresiden, spilte vegg og slo et flott framspill til Liverpool-spilleren, som skjøt over fra god posisjon.

Innbytter João Felix tvang litt senere Courtois til en god redning med et hodestøt på innlegg fra Renato Sanches.

I det 82. minutt fikk Ruben Dias en kjempesjanse da han vant i lufta på et hjørnespark fra Bruno Fernandes, men han nikket rett på Courtois. Ett minutt senere skjøt Raphaël Guerreiro i stolpen etter en svak klarering, og i det 88. minutt måtte Courtois kaste seg i beina på André Silva inne i målgården.

Tøffe tak

Renato Sanches var en av turneringens åpenbaringer da Portugal vant EM for fire år siden. Siden har han hatt noen tunge år, men han har funnet formen igjen og herjet tidvis med belgierne. I det 6. minutt spilte han Jota gjennom, men skuddet gikk langt utenfor.

Ronaldo prøvde seg med et frispark i det 25. minutt. Det sneiet Toby Alderweireld i muren og hadde retning mot hjørnet, men Courtois var med på notene og slo ballen ut.

I det 37. minutt førte Lukaku ballen i høyt tempo på en kontring med João Palhinha hengende i trøya i 10-15 meter. Uforståelig ble det verken frispark til Belgia eller gult kort til portugiseren.

Palhinha fikk det gule for en felling av De Bruyne like før pause, men han fortsatte å spille på grensen av det tillatte, og tidlig i 2. omgang måtte De Bruyne gi seg med vond ankel etter en ny duell mellom de to. Han blir et spørsmålstegn før kvartfinalen.

Kvarteret før slutt ble det håndgemeng mellom spillerne etter at Palhinha igjen var røff i en duell og traff Lukaku i hodet med støvelen. Kampen truet med å utarte med flere stygge dueller som minnet om hevnaksjoner, men Portugal samlet seg til en siste spurt som nær hadde ført fram.

