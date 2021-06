Kjempesmell for tennisstjerne – røk ut av Wimbledon

sport

Tiafoe vant kampen i strake sett 6-4, 6-4, 6-3.

Greske Tsitsipas er nummer fire på verdensrankingen. Han spilte seg tidligere i år helt fram til finale i Roland-Garros-turneringen i Paris. Der ble det tap i en jevn batalje mot Novak Djokovic.

Mandag var Wimbledon-eventyret over nesten før det hadde startet for Tsitsipas. Det er tredje gang i karrieren at han ryker ut av Grand Slam-turneringen i London i åpningsrunden.

Mandagens sjokkresultat var et faktum etter rett over to timers spill.

Tiafoe er rangert som nummer 57 i verden. Han møter enten canadiske Vasek Pospisil eller spanjolen Roberto Carballés i neste runde.

Tidligere mandag spilte Novak Djokovic seg relativt enkelt videre til 2. runde. Den regjerende mesteren tapte riktignok det første settet mot britiske Jack Draper, men slo deretter kraftfullt tilbake.

Kampen endte med sifrene 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

