Martinez om skadene: – Vi må vente og se

– Det er for tidlig å si hvordan det går med dem. Vi trenger nok 48 timer før vi vet det. For Kevins del er det ankelen, han ble utsatt for en veldig stygg takling. Han greide ikke å vende i 2. omgang. For Edens del er det en kjenning i muskelen, men vi må vente på en diagnose, sa han.

– Vi reiser hjem til Belgia i kveld, og så undersøker vi dem i morgen.

De Bruyne haltet av banen tidlig i 2. omgang, mens Eden Hazard måtte ut i sluttsminuttene.

Marteinez så sitt lag stå imot massivt portugisisk press i 2. omgang og forsvare 1-0-ledelsen helt inn.

– Det handlet ikke bare om hvor gode vi kunne være, men om å tilpasse oss det Portugal er best til. De er regjerende EM-vinner og nasjonsligavinner, de har enorm erfaring og vet hvordan de kan straffe deg, sa han.

– Vi viste utrolig konsentrasjon og forsvarte oss veldig bra. Det handlet om å være taktisk disiplinerte og smarte. Om vi hadde vært mer presise med sistepasningen, kunne vi ha fått mye glede av alle sjansene Portugal tok i jakten på utligning.

Belgia er klar for kvartfinale mot Italia i München fredag.

