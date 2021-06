Parker ferdig som Fulham-manager

sport

Det bekrefter Fulham på sine nettsider mandag.

Parker overtok det sportslige ansvaret i London-klubben på midlertidig basis i februar 2019. I mai samme år ble han ansatt som hovedtrener på en permanent avtale.

I den tidligere midtbanespillerens første sesong som sjef rykket Fulham opp til Premier League etter nedrykk året før. Sesongen som nylig ble avsluttet, endte med at London-klubben tok turen ned på nivå to igjen.

Fulham endte på 18.-plass i Premier League. Opp til Burnley på trygg grunn skilte det 11 poeng etter serieavslutningen i slutten av mai.

London-klubben opplyser mandag at store deler at Parkers trenerteam også forlater klubben. I England er det sterke rykter om at Parker blir ny manager i Bournemouth, som også spiller i mesterskapsserien.

(©NTB)