Pogacar nesten i gult etter suveren Tour-tempo

sport

Det ble en tidsthriller om hvem som skulle få ikle seg den gule ledertrøya på torsdagens etappe. Lenge så Pogacar ut til å rappe den fra van der Poel, men nederlenderen holdt unna mot slutten.

– For meg er dette den beste dagen i karrieren. Vi trodde ikke at jeg skulle beholde ledertrøya, men vi gjorde gode forberedelser i går kveld, sa van der Poel.

Før tempoen var Pogacar 39 sekunder bak Alpecin-Fenix-rytteren i sammendraget. Nå er gapet kuttet til åtte.

– Målet var å ikke tape tid, men jeg plukket i stedet sekunder. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg ville elsket å ta over den gule trøya, men Mathieu ser veldig bra ut, sa Pogacar.

Unngikk feil

Sloveneren klokket inn på 32 minutter blank etter 27,2 kilometer på sykkelsetet. Han slo Sveits-syklisten Stefan Küng med 19 sekunder, mens danske Jonas Vingegaard ble treer.

– Jeg gjorde ingen feil. Dessverre var det noen som veltet på våte veier, men for meg var været, forholdene og temperaturen perfekt, sa Pogacar.

Prestasjonen var langt sterkere enn ekspertene spådde på forhånd. Pogacar vant også i fjor en tempoetappe på veien mot Tour-tittelen, men denne sesongen har UAE-stjernen trøblet på intervallstart.

Fant rytmen

For to uker siden ble han bare nummer tre på tempoen i det slovenske sykkelmesterskapet. Onsdag viste Pogacar at han hadde spart sitt beste til tittelforsvaret i Tour de France.

– I mine siste temporitt gjorde jeg feil etter å ha startet superraskt. I dag kontrollerte jeg farten ganske bra og fant til slutt en perfekt rytme, forklarte han.

Onsdagens etappe gikk mellom Changé og Laval. Som ventet ble det en rolig dag for den norske trioen Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen og Amund Grøndahl Jansen, som endte langt nede på listene.

Torsdag fortsetter Tour de France med en strekning på 160,6 kilometer. Den er kategorisert som flat og går mellom Tours og Chateauroux.

(©NTB)